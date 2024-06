Chiellini STRONCA Leao: «È un bel subentrante più che un titolare in una squadra che lotta per la Champions. Potenzialità INESPRESSE». Le dichiarazioni

L’ex difensore della Juventus, Giorgio Chiellini ha analizzato a SkySport le ultime prestazioni del rossonero Leao a Euro2024 col Portogallo.

PAROLE – «Tutti vorremmo fosse un po’ più avanti ma non lo è e questo mi sembra chiaro. Gli mancano numeri e le potenzialità sono inespresse. Non so se riuscirà a fare mai il click nella testa per me oggi è un bel subentrante più che un titolare di una squadra che punta a vincere la Champions League. Se lo paragoni a Vinicius e Mappè come fai a paragonarlo. Merita quel paragone? Beh per le cifre di parla comunque di 100, 150 milioni e se quello è il livello di paragone non è quel livello».