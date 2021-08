Chelsea-Villareal: un obiettivo rossonero schierato in campo dal 1′

Chelsea-Villareal: la finale di Supercoppa europea, in programma stasera in Irlanda, vedrà tra i protagonisti dal 1′ un obiettivo rossonero

Tomas Tuchel, tecnico del Chelsea Campione d’Europa in carica che, alle 20:45, contenderà al Villareal di Unai Emery l’edizione numero 46 della Supercoppa Europea al Windsor Park di Belfast, affiderà le chiavi dell’attacco dei Blues ad Hakim Ziyech, trequartista classe 1993 ed obiettivo dei rossoneri per l’esterno.

In attesa di contare sull’apporto dell’ex interista Romelu Lukaku, dunque, il tecnico tedesco affiancherà a Timo Werner e Kai Havertz proprio il talentuoso esterno ex Ajax: un’ulteriore occasione per la dirigenza rossonera di valutare la bontà di un investimento considerato assai oneroso per le casse del club.