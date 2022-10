Chelsea, niente Milan per Fofana: «Ci vorranno delle settimane»

Il Chelsea dovrà fare a meno del difensore Fofana per il match contro il Milan. Lo conferma il tecnico Graham Potter

Niente Milan per Wesley Fofana. Il difensore del Chelsea sarà out per diverse settimane dopo il problema al ginocchio accusato nel match di Stamford Bridge contro i rossoneri. Le parole di Graham Potter.

«Il ginocchio di Wesley non è così male come pensavamo dopo la partita, quindi va bene perché era motivo di preoccupazione, ma credo che ci vorranno ancora alcune settimane. È considerevolmente meglio di quanto potrebbe essere, ma ovviamente mancherà per alcune settimane.»