Rafael Leao unica nota positiva del Milan nella sconfitta il Chelsea. Ecco le sue pagelle questa mattina sui quotidiani

Una luce in mezzo al buio. Rafael Leao è stato l’unico sufficiente nel Milan nella sconfitta contro il Chelsea. Ecco le sue pagelle secondo i quotidiani sportivi.

Gazzetta dello Sport, 6: «Stamford Bridge gli timbra il passaporto: sì, lui ha il livello per giocare qui. Solo solista ma il Milan è pericoloso solo quando lui accende la moto d’acqua e accelera: via a Fofana, via tra Chalobah e James.»

Tuttosport, 6: «Lui e Kalulu sono gli unici a uscire senza rimpianti da Stamford Bridge. Ogni accelerazione è una frustata sul fianco destro del Chelsea: Fofana lo contiene, Chalobah meno. Da una sua imbucata esce l’unica opportunità, sprecata malamente sull’asse De Ketelaere-Krunic. Poco contento al momento della sostituzione, comunque doverosa»

Corriere dello Sport, 6: «Si inventa un paio di accelerazioni che sono uno spettacolo, in quella del finale del primo tempo diventa incontenibile e regala un pallone d’oro a De Ketelaere.»