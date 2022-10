Chelsea, Kovacic: «Milan grande squadra ma noi abbiamo un obiettivo chiaro»

Mateo Kovacic, centrocampista del Chelsea, ha analizzato la sfida di domani in Champions League contro il Milan: le sue parole

Intervenuto ai canali ufficiali del Chelsea, Mateo Kovacic ha parlato della sfida di domani in Champions League contro il Milan:

«Una grande avversaria, con una grande storia alle spalle in Champions League. Non sarà facile anche perché non abbiamo fatto bene fino a questo momento in Champions: per questo è una partita importante per noi domani e vogliamo i tre punti».