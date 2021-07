Che intrigo per Kaio Jorge, ma il Milan ora ha la grande occasione

Intrigo di mercato per Kaio Jorge, è guerra tra il Santos e il procuratore. Ora il Milan ha una grande occasione per chiudere l’operazione

La Juve avrebbe trovato a sua volta l’accordo con Kaio Jorge e il suo agente Bertolucci per prelevarlo a parametro a zero a gennaio, visto che il talento verdeoro è in scadenza di contratto il prossimo dicembre. I bianconeri per il cartellino del giocatore, invece, metterebbero sul piatto non più di un milione di euro.

Il Santos voleva però cederlo al Benfica, che ha offerto 5 milioni. Il club brasiliano è ai ferri corti con l’agente per aver fatto saltare l’accordo con i portoghesi. Il giocatore ora vuole giocare in Italia, ora spetta al Milan superare l’offerta della Juve.