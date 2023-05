De Ketelaere Milan: il futuro è già scritto. I dettagli e il motivo sulla permanenza del trequartista in rossonero

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, nonostante la stagione deludente con la maglia rossonera, il futuro di Charles De Ketelaere è già scritto.

Stefano Pioli considera il trequartista belga come il vice di Brahim Diaz e inoltre il Milan non può permettersi una minusvalenza a bilancio. Per questi motivi il belga resterà ancora in rossonero.