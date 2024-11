Champions League Milan, la classifica piange! Impietoso il paragone, c’è il dato che stronca i rossoneri

Champions League Milan, quarto posto sempre più lontano: il paragone con gli scorsi campionati è impietoso. Il dato

Come riferito dal Corriere dello Sport, in casa Milan si sta alzando la preoccupazione per la questione relativa alla qualificazione alla prossima Champions League. Il dato non mente: i rossoneri sono avvisati.

Serie A, i punti della squadra al 4° posto in classifica dopo 13 giornate: – 2024/25: 28 punti – 2023/24: 24 – 2022/23: 27 – 2021/22: 25 – 2020/21: 24 – 2019/20: 25 – 2018/19: 23 – 2017/18: 31.