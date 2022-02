Champions League 2021/2022 su Mediaset in chiaro: tutte le partite

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le partite della Champions League 2021/2022 su Mediaset in chiaro

Anche per la stagione 2021/2022 Mediaset potrà trasmettere in chiaro alcune partite della Champions League. Champions League 2021/2022 su Mediaset: il Biscione offrirà ai telespettatori la possibilità di seguire in chiaro sul digitale terrestre diverse partite della massima competizione europea per club.

Mediaset, per l’esattezza, trasmetterà anche per la fase ad eliminazione diretta la miglior gara del martedì che vedrà impegnate le squadre italiane (Inter e Juventus) e la finalissima, in programma sabato 28 maggio 2022 allo Stadio San Pietroburgo di San Pietroburgo.

Partite Champions in chiaro su Mediaset 2021/2022, ecco il calendario:

Champions League in chiaro su Mediaset

Fase a Gironi

Mediaset trasmetterà per ogni turno della Fase a Gironi una partita in chiaro di una delle quattro squadre italiane impegnate.

La prima giornata della fase a gironi si è disputata il 20 e 21 ottobre 2020. L’elenco delle partite della fase a gironi della Champions League trasmesse in chiaro da Mediaset è stato ufficializzato dal Biscione:

1ª GIORNATA, GRUPPO H – Martedì 14 settembre 2021, ore 21.00: MALMÖ-JUVENTUS – Canale 5

Martedì 14 settembre 2021, ore 21.00: 2ª GIORNATA, GRUPPO B – Martedì 28 settembre 2021, ore 21.00: MILAN-ATLETICO MADRID – Canale 5

Martedì 28 settembre 2021, ore 21.00: 3ª GIORNATA, GRUPPO B – Martedì 19 ottobre 2021, ore 21.00: PORTO-MILAN – Canale 5

Martedì 19 ottobre 2021, ore 21.00: 4ª GIORNATA, GRUPPO H – Martedì 2 novembre 2021, ore 21.00: JUVENTUS-ZENIT – Canale 5

Martedì 2 novembre 2021, ore 21.00: 5ª GIORNATA, GRUPPO H – Martedì 23 novembre 2021, ore 21.00: CHELSEA-JUVENTUS – Canale 5

Martedì 23 novembre 2021, ore 21.00: 6ª GIORNATA, GRUPPO B – Martedì 7 dicembre 2021, ore 21.00: MILAN-LIVERPOOL – Canale 5

Ottavi di finale – Andata

Martedì 15 febbraio 2022, ore 21.00: PSG-REAL MADRID – Canale 5

Martedì 22 febbraio 2022, ore 21.00: VILLARREAL-JUVENTUS – Canale 5

Il Biscione trasmetterà poi la finalissima della Champions League 2021/2022, che si giocherà il 28 maggio 2022 allo Stadio San Pietroburgo di San Pietroburgo.

Tutte le partite di Champions League trasmesse in diretta e in chiaro da Mediaset potranno essere seguite anche in diretta streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Mediaset Infinity.