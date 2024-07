Chaka Traorè Milan: Fonseca si AFFIDA a lui in attacco, il suo FUTURO è già deciso. Dove giocherà l’anno prossimo

Chaka Traorè Milan: Fonseca si affida a lui in attacco contro il Rapid Vienna, il suo futuro è già deciso. Dove giocherà l’anno prossimo

Nel tridente offensivo alle spalle di Colombo per Rapid Vienna Milan, Paulo Fonseca ha deciso di schierare Chaka Traorè, appena rientrato in rossonero dopo il prestito al Palermo in cui ha collezionato 12 presenze e 1 assist.

Il classe 2004 guiderà l’attacco insieme a Chukwueze e Liberali, con il suo futuro che ormai è già scritto. Salvo clamorosi colpi di scena, Chaka Traorè giocherà nel Milan Futuro di Bonera nella prossima stagione di Serie C.