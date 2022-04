Cessione Milan, parla Pioli: «Presente solido, futuro anche migliore». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli in conferenza stampa ha commentato così la trattativa in corso per la cessione del Milan.

CAMBIO PROPRIETA’ – «Non ne abbiamo parlato e niente ci toglierà concentrazione sul finale di campionato. Il club ci è vicinissimo, ci sostiene. Il presente del Milan è molto solido e il futuro potrà essere anche migliore».