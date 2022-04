Cesari spiega: «Singo su Theo Hernandez poteva essere rigore»

Graziano Cesari, ex arbitro, ha commentato il contatto tra Singo e Theo Hernandez: il rigore poteva starci. Le sue parole

Intervenuto a Pressing, Graziano Cesari ha parlato così del contatto Singo-Theo Hernandez:

«Al minuto 58 c’è un contatto in area del Torino tra Theo e Singo. Il contatto è sicuramente in area. Il pallone lo sposta Theo, quindi per Singo è impossibile prenderlo. C’è una spinta del giocatore del Torino che deve essere valutata dall’arbitro e non dal VAR. La spinta di Singo avviena con il braccio sinistro sulla schiena del francese. Non è un contrasto spalla contro spalla che invece da regolamento sarebbe regolare. Il VAR non può intervenire perchè è Doveri che deve valutare l’entità della spinta. L’arbitro è posizionato bene e giudica che non c’è stato fallo. Io mi limito a dire che Singo ha rischiato parecchio perchè è un contatto spalla contro schiena e non spalla contro spalla».