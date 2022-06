Cerruti: «Dybala sarebbe un grande colpo mediatico per il Milan». Le parole del giornalista

Alberto Cerruti ha parlato ai microfoni di TMW della possibilità di vedere Paulo Dybala con la maglia del Milan. Ecco le parole del giornalista:

«Sarebbe un grandissimo colpo mediatico per il Milan, un giocatore importante. Bisogna vedere se davvero il Milan sia disposto a investire certe cifre. una buona fetta del budget se ne andrebbe via. E’ un’ipotesi suggestiva ma forse uno spiraglio c’è. Sarebbe un sogno per i tifosi, poi toccherebbe a Pioli trovargli la collocazione giusta».