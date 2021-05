C’è una necessità per il centrocampo, la richiesta di Pioli

Stefano Pioli è stato l’artefice della crescita di Frank Kessie negli ultimi due anni. Il tecnico ha tirato fuori tutto il potenziale

Stefano Pioli è stato l’artefice della crescita di Frank Kessie negli ultimi due anni. Il tecnico ha tirato fuori tutto il potenziale del mediano rossonero, chiedendo sempre di più sia sul piano difensivo che sul piano offensivo.

D’altra parte, in accordo con la dirigenza, l’allenatore è consapevole che serve un’alternativa a centrocampo. L’ivoriano ha disputato quasi tutte le partite della stagione e non può reggere un’altra stagione a questi ritmi anche in Champions League.

Per questo motivo il Milan sta sondando il mercato per acquistare un centrocampista box to box che possa completare il reparto insieme a Tonali, Bennacer e allo stesso Kessie.