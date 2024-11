Causio durissimo: «Milan Juve? Una noia mortale, il gioco in orizzontale mi fa addormentare»

Causio durissimo sul pareggio tra Milan e Juve per 0-0 di una settimana fa, le dichiarazioni nell’intervista a Tuttosport: «Se non si tira in porta…»

MILAN JUVE – «Una noia mortale quello 0-0. Ormai non si tira più in porta. Il gioco in orizzontale mi fa addormentare, bisogna verticalizzare di più per andare in gol. Senza tiri in porta non si segna e non si vincono le partite. Io sono per il gioco d’attacco. Un po’ di possesso palla va bene: fare 4-5 passaggi è ok, ma poi bisogna puntare dritti verso la porta avversaria. È inconcepibile vedere in alcune gare il portiere toccare la palla 70 volte…».

