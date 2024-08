Castellanos LANCIA la sfida al Milan: «Partita DIFFICILE. La scomparsa di Eriksson ci deve dare uno STIMOLO per battere i rossoneri». Le dichiarazioni

Ai canali ufficiali biancocelesti ha parlato Valentin Castellanos nel classico match program all’antivigilia di Lazio–Milan.

GARA COL MILAN – «Sappiamo che ci aspetta una partita difficile contro un grande club. Veniamo dalla prova non positiva di Udine, per questo abbiamo lavorato al meglio per la gara contro il Milan che è molto importante per squadra e tifosi».

SCOMPARSA DI ERIKSSON – «È sicuramente un momento difficile per tutti noi laziali e la sua famiglia. La scomparsa, di una leggenda come Eriksson ci deve dare uno stimolo in più per battere i rossoneri».

IN COPPIA CON DIA – «Dia è forte, sa attaccare bene gli spazi. Giocare insieme potrebbe essere una buona soluzione per la squadra, poi ovviamente sarà il mister a decidere»

11 COME NUMERO DI MAGLIA – «Era il mio numero di maglia quando giocavo a New York, mi portò bene, segnai tante reti. Qui era libero, così non ci ho pensato due volte a prenderlo».

CONVOCATO IN NAZIONALE – «Sono molto felice, è un sogno, un’opportunità unica essere convocato dalla Nazionale campione del Mondo e dell’America in carica. Voglio sfruttare al massimo l’occasione. Dedico tutto questo alla mia famiglia».

OBIETTIVI – «Semplice: vincere un grande trofeo con questa maglia sarebbe indimenticabile, un’emozione bellissima».