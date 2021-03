Castellacci: «Dopo il rinvio di Juve-Napoli c’è stata una cosa assurda»

Il professor Enrico Castellacci, ex responsabile medico della Nazionale, ha parlato della questione relativa ai rinvii delle gare causa Covid

Enrico Castellacci, ex responsabile medico della Nazionale, ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1 Sport.

PRANDELLI – «Tutte le cose che Cesare ha fatto le ha fatte con grande forza, passione e determinazione. È un uomo di grandissima sensibilità e valori umani, io ci ho vissuto 4 anni insieme e siamo rimasti molto amici. Conosco i suoi occhi e ultimamente li vedevo poco sereni. Non l’ho ancora chiamato, magari lo farò stasera. La lettera mi ha emozionato: ci ho visto la sua fragilità ma anche la sua forza, quella di reagire per allontanarsi dalla causa del suo malessere. Ritengo che non sia la sconfitta di un uomo, ma forse una presa di coscienza lucida di un momento critico che sta passando. È una lettera estremamente lucida, anche se quelle sull’addio al calcio mi sembrano parole dettate dal momento: ha troppo amore verso il suo lavoro per potersi definire un addio reale, secondo me».

RINVII – «Si sapeva che dopo Juve-Napoli si sarebbe verificato qualcos’altro. È davvero assurdo che il protocollo sia rimasto tale dopo quel precedente, e sapendo che l’organo competente sempre e comunque sarebbe stato la Asl. Magari ci vorrebbe uniformità fra le Asl. Ma intanto basterebbe un po’ di buon senso e cambiare il protocollo».