Cassata ricorda Milan-Genoa: «Un clima surreale a San Siro» – VIDEO

Cassata ha parlato innanzi ai telespettatori di Dazn ricordando l’ultimo match disputato prima della quarantena tra Milan-Genoa

Milan-Genoa è stato l’ultimo match di Serie A disputato da ambedue le squadra prima che venisse approvata la sospensione temporanea del campionato causa l’emergenza coronavirus e terminato con la vittoria per 2-1 dei rossoblu.

In merito a quella partita Cassata, centrocampista genoano e autore della prima rete del Genoa, ha voluto ricordare a Dazn selfies gli attimi prima dell’ingresso in campo: «Un clima surreale a San Siro. Non si sapeva se si potesse giocare o no».