Cassano continua a snobbare il Milan: «Il Napoli è la vera anti-Inter». Le parole dell’ex fantasista barese

Alla BOBO TV Antonio Cassano continua a non considerare il Milan una seria pretendente allo scudetto, nonostante la classifica dica il contrario.

Le sue parole: «Il Napoli è l’anti-Inter, da dopo Natale ha sbagliato poco o nulla, mi ha convinto anche più dei nerazzurri. Ha avuto alti e bassi che ci stanno, ma in questo momento come proposta di calcio è quella che mi fa godere di più. L’Inter secondo me deve averne paura».