Cassano non le MANDA A DIRE: sfogo durissimo sul comportamento di LEAO e THEO HERNANDEZ. Le parole dell’ex Milan

Anche Antonio Cassano, ex giocatore del Milan, ha espresso il suo pensiero sul caso Theo Hernandez-Leao a Viva el Futbol. Di seguito le sue recentissime dichiarazioni.

CASSANO – «Spero e penso che Ibra a Leao e a Theo gli farà un culo come una capanna e rischiano che li attacca al muro, è capace. Se così non fosse è grave, non puoi farla passare alla carlona. Hanno fatto una cagata clamorosa, e io sono il re di quello che ha fatto le cagate. Leao ha fatto un’intervista dove diceva: ‘Io faccio divertire la gente’. No, tu fai ridere la gente. Hai detto che hai guardato Xavi, Iniesta, Ronaldinho: quelli erano fenomeni, tu non lo sei e non lo sarai mai. Tu butti la palla avanti e poi crossi alla carlona»