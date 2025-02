Cassano esalta Joao Felix: «Potenziale top 3 al mondo, deve solo trovare una cosa»

Condividi via email

Antonio Cassano, nel corso della trasmissione ‘Viva el Futbol’, ha commentato il calciomercato del Milan, esaltando su tutti l’acquisto di Joao Felix. L’ex calciatore ha esaltato le doti del portoghese.

LE SUE PAROLE – «Quello che mi esalta di più, quello che ci farà godere è Joao Felix. A me piace tanto. Per me è un potenziale top 3 al mondo largo a sinistra dopo Vinicius e Rodrygo. Joao Felix mi esalta tanto. La mia impressione che ho di questo giocatore è che debba ancora trovare l’allenatore giusto, che lo lasci libero di fare un po’ quello che vuole».