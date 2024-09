Cassano DIFENDE Fonseca: «E’ un buon allenatore, ma al Milan c’è chi pensa di essere il Ronaldinho della situazione…». Le parole

Cassano a Viva El Futbol ha preso le difese di Fonseca nonostante l’inizio complicato del Milan.

LE PAROLE – «Il Milan come squadra ha fatto bene la partita, sopratuttto il primo tempo. La cosa fondamentale in questo momento, siccome tante persone giudicano il lavoro di Fonseca …per me parla bene, è una persona per bene, a livello comunicativo è sempre chiaro onesto, è un buon allenatore. L’anno scorso è arrivato quarto con la miglior difesa del campionato francese. È stato il secondo o terzo miglior attacco in Francia. Vuole giocare da squadra a pressing alto. Se vuol fare questo gioco è obbligatorio che 11 giocatori si devono muovere insieme e correre tutti. Siccome nel Milan c’è uno che pensa di essere il Ronaldinho della situazione, è svogliato, poi si è aggiunto anche l’altro, se tu vai a pressare in 9 e ti imbucano dalla parte dove non copri, sarai sempre nei guai a livello difensivo. L’abbiamo visto, ti fanno la faccia come un pallone».