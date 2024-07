Cassano SNOBBA il Milan per lo scudetto: « Inter in pole, al secondo posto vedo loro»

Antonio Cassano, ha detto la sua in vista della prossima stagione di Serie A 2024-25 sulla lotta scudetto. Il pensiero sul Milan



Rispondendo su Instagram al sondaggio lanciato dal collega Lele Adani per il lancio del loro nuovo programma “Viva el Futbol” su Twitch, Antonio Cassano ha fatto il suo pronostico per quella che sarà la lotta scudetto del prossimo anno che almeno per lui nelle prime due favorite non coinvolgerà il Milan

PRONOSTICO – «Col mercato ancora aperto, oggi metto l’Inter in pole position. Come seconda occhio alla Roma».