Cassano: «Cardinale e Furlani devono vergognarsi, Fonseca è un allenatore fantastico e ha avuto i co***oni»

Cassano ha attaccato la società del Milan dopo l’esonero di Fonseca: «Sono incompetenti, ma i tifosi non sono stupidi…»

Cassano a Viva El Futbol ha attaccato la società del Milan dopo l’esonero di Fonseca.

CASSANO – «Voglio ringraziare Fonseca, l’ho visto allenare e parlare in Italia, Per me oltre ad essere un allenatore fantastico è una persona perbene, a modo. Sarò sempre al fianco di questa persona perché lui dal primo momento ha parlato, ci ha messo la faccia, ha fatto scelte forti, ha avuto i coglioni. È un grandissimo uomo e allenatore. Voglio dire a Cardinale e Furlani che si devono vergognare. Sono contento che la contestazione dei tifosi era nei confronti della società. La società non è di Cardinale e Furlani, non sono loro a mettere i soldi. Cardinale pensa che è un business, in 7 minuti ha mandato via Maldini, lui sta in America a fare i cazzi suoi. Lui e Furlani sono incompetenti, ma i tifosi del Milan non sono stupidi e devono capire che non vanno presi per il culo perché poi arriverà il conto»