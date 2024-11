Cassano su Camarda: «Vedo in lui un centravanti alla Inzaghi! Ha queste qualità...»

Le parole di Antonio Cassano su Francesco Camarda: il suo commento sul giovane attaccante rossonero

Intervenuto ai microfoni di Vivaelfutbol, ecco le dichiarazioni dell’ex Milan Antonio Cassano sul giocane attaccante Francesco Camarda.

PAROLE – «Io non vedo un centravanti alla Benzema o alla Dzeko, ma più uno alla Inzaghi, che vive per il gol e qualsiasi cosa sfugge da qualche parte lui è pronto e reattivo. Lo vedo un giocatore d’area di rigore, che vive per il gol e sull’errore dell’avversario».