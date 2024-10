Cassano: «Balotelli è un grandissimo calciatore e un bravissimo ragazzo. Può tornare in Nazionale e giocare con Retegui»

Cassano ha commentato il trasferimento dell’ex Milan Balotelli al Genoa. Le parole a Viva El Futbol anche in chiave Nazionale

Cassano a Viva El Futbol ha parlato di Balotelli commentando il trasferimento dell’ex Milan al Genoa.

LE PAROLE – «Balotelli è un bravissimo ragazzo. Quello che ha fatto in carriera è un po’ quello che ho fatto io, non ha fatto del male a nessuno. Si è dato tante responsabilità e colpe. Sono convinto possa fare bene al Genoa. L’unico consiglio che gli dò è che si porti la tifoseria genona dalla parte sua. Così andrà a manetta, lo stadio diventerà una bolgia e lui si esalterà all’ennesima potenza. Se invece fa qualche casino lì non scherzano e non fanno prigionieri… Io sono convinto possa tornare in Nazionale e giocare con Retegui che è il punto fermo e che è il piu forte oggi in Italia . Farebbero benissimo. Balotelli è un grandissimo calciatore».