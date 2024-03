Scommesse Tonali, cosa rischia l’ex Milan: TUTTI gli scenari possibili

Scommesse Tonali, cosa rischia l’ex Milan: TUTTI gli scenari e le sanzioni possibili al centrocampista del Newcastle. I dettagli

L’ex calciatore del Milan Tonali potrebbe finire nuovamente nei guai per quanto riguarda il caso scommesse. Infatti, il centrocampista del Newcastle è stato accusato di aver violato le regole sulle scommesse durante il suo periodo in Premier League.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la FA potrebbe decidere, in caso di conferma delle accuse, di sottostare alle sanzioni già in essere e non prolungare quindi la data del suo rientro. Oppure la federazione inglese potrebbe imporre una squalifica ulteriore a Tonali, considerato anche l’alto volume di giocate in un intervallo di tempo così breve. Per farla scattare, quelle 50 scommesse in due mesi dovrebbero riguardare quasi esclusivamente il Newcastle: se avesse scommesso contro il club britannico, puntando sulla sconfitta in partite in cui è sceso in campo, rischierebbe una pena ulteriore, con la federcalcio inglese pronta ad aggiungere una coda o sanzioni accessorie.