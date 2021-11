Caso Hamraoui, la Federcalcio Francese: «Sorpresi, servono indagini»

Caso Hamraoui, il presidente della Federcalcio Francese si esprime in merito a quanto accaduto alla calciatrice del PSG

Ai microfoni de L’Equipe, il presidente della Federcalcio Francese Noel Le Graet, si è espresso in merito al caso riguardante la calciatrice Hamraoui.

DICHIARAZIONI – «Non ne so più di chiunque altro in questo momento, ma quello che viene ipotizzato per me non è plausibile. Conosco entrambe le giocatrici e se fosse vero sarei veramente allibito. Sono sorpreso di quanto emerso e resto in attesa dei risultati delle indagini».