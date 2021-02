Caso Donnarumma: è guerra di nervi con Mino Raiola, il motivo

Caso Donnarumma: i rossoneri vorrebbero prolungare il contratto al portierone classe ’99, ma Mino Raiola detta severe condizioni

Il Milan, oltre a trattare il rinnovo di Hakan Calhanoglu, deve pensare anche al futuro di Gianluigi Donnarumma. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il baby portiere rossonero, oggi, compie 22 anni ma il suo destino è tutt’altro che deciso.

I rossoneri vorrebbero il rinnovo del loro gioiello, ma Mino Raiola detta regimi diversi: la proposta del noto agente è di prolungamento sino al 2022 o 2023 al massimo, oltre a un conguaglio economico superiore agli 8 milioni di euro netti a stagione.

E’ iniziata una guerra di nervi con lo stesso Raiola che pensa al presente: «Lasciamo stare Gigio, deve pensare a vincere con il Milan ora…» – ma che puntualmente non si snoda dalla propria posizione. Il club di Via Aldo Rossi farà di tutto per abbassare le pretese. La volontà del giocatore è quella di rimanere a Milanello. Fondamentale per Maldini e Massara trovare un accordo in tempi non troppo lontani, visto che iniziano ad essere sin troppo maturi: in questi casi ”meglio prevenire che curare” ovvero meglio prolungare che essere beffati.