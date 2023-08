Caso abbonati Dazn: arriva l’annuncio del Codacons

Il Codacons, con un comunicato, annuncia nuove contromisure degli utenti contro il rincaro degli abbonamenti di Dazn

Tiene banco il tema del rincaro degli abbonamenti degli utenti a Dazn. A tal proposito è arrivato l’annuncio del Codacons:

IL COMUNICATO – Continuano le proteste online – e le segnalazioni ai canali del Codacons – dopo che la piattaforma per lo streaming sportivo Dazn ha deciso di rivedere completamente le sue politiche relative ai prezzi da offrire all’utenza, aumentandoli sensibilmente ancora una volta: ma stavolta gli utenti sul web sono letteralmente infuriati, e #disdettaDazn anche a diversi giorni di distanza rimane l’hashtag di riferimento di questo movimento spontaneo di protesta. a stagione, amichevoli a parte, non è ancora ufficialmente partita ma le polemiche sono già cominciate. Per i tifosi, infatti, la misura è colma: passi pure per i gravi e reiterati problemi di visione delle passate stagioni (con diverse partite interrotte, problemi di accesso e immagini a scatti che hanno portato a provvedimenti AGCOM e all’interessamento del Governo), ma gli ormai consueti rincari estivi – in un contesto generale che già vede aumenti ovunque – in pochi sembrano disposti a mandarli giù.