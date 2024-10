Casini sorprende tutti: «Giorno di Natale ipotesi per il recupero: stiamo valutando! Come Lega non possiamo fare molto»

Bologna Milan, le dichiarazioni in conferenza stampa del presidente della Lega Serie A Casini sulla decisione legata al rinvio

In conferenza stampa, il presidente della Lega Serie A Casini, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul rinvio di Bologna Milan, ipotizzando come giorno del recupero il 25 dicembre.

LE PAROLE – «Al momento, calendario alla mano, il mese in cui sarà possibile recuperare la partita è febbraio. Ci sarebbe il giorno di Natale, come ipotesi, ma stiamo valutando. Spostare Verona-Milan? No, perché si entra in uno spostamento a catena. Come Lega, non possiamo fare molto».