Cash Milan, contatti con gli intermediari del terzino: COSTI e DETTAGLI della possibile operazione con l’Aston Villa

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato alcuni importanti aggiornamenti per quanto riguarda Matty Cash, terzino di proprietà dell’Aston Villa e recentemente finito nel mirino del calciomercato Milan.

Il club rossonero ha già avuto qualche contatto tramite intermediari per comprendere i margini di una possibile operazione: stando a quanto si apprende gli inglesi chiedono circa 30 milioni di euro, motivo per cui l’operazione è in salita.