Casa Milan: meeting tra Maldini e l’agente di un talento dell’Eredivise

Casa Milan: Paolo Maldini e Frederic Massara proprio qualche istante fa hanno incontrato l’agente di un talento dell’Eredivise

Pochi istanti fa a Casa Milan, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno incontrato l’agente di Orkun Kokcu, talento del Feyernood, centrocampista di enorme qualità. «Un meeting interlocutorio per valutare il classe 2000 come ipotesi in vista della sessione estiva: non si è parlato di offerte ufficiali, ma si è abbozzato un eventuale percorso futuro».

La società olandese, stando a quanto riferisce GianlucadiMarzio.com sarebbe in una situazione finanziaria non particolarmente facile, e dunque potrebbe essere costretto a cedere uno dei suoi gioielli.

Sul giocatore, però, ci sarebbe grande concorrenza: Inter, Roma, Lione e Arsenal sarebbero già sulle sue tracce.