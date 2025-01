Carpi Milan Futuro LIVE: sintesi, cronaca e tabellino del match. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Il Milan Futuro di Daniele Bonera, dopo la sconfitta in Serie C contro il Virtus Entella, si appresta ad affrontare il Carpi nella 21^ giornata di Serie C. I rossoneri a caccia dei tre punti.

CARPI-MILAN FUTURO: SINTESI E CRONACA

1′ Inizia il match

2′ Primo squillo rossonero con Liberali

5′ Possesso Carpi

9′ Calcio d’angolo Carpi

10′ Carpi pericoloso con Puletto da fuori area

15′ Angolo Milan

18′ Nulla di fatto, possesso Carpi

20′ Stalmach continua a recuperare palloni preziosi

30′ Partita ancora bloccata

38′ Giallo per Sandri

44′ Punizione per il Carpi dal limite

45′ Puletto calcia alto

45′ Termina il primo tempo dopo un minuto di recupero

CARPI-MILAN FUTURO 0-0: TABELLINO

CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Cecotti, Zagnoni, Panelli, Calanca; Figoli, Contiliano, Puletto; Cortesi; Saporetti, Gerbi. A disp. Pezzolato, Lorenzi, Mazzoni, Verza, Mazzali, Visani, Mandelli, Amayah, Casarini, Campagna, Nardi, Stanzani. All. Cristian Serpini.

MILAN FUTURO (4-3-3): Nava; Magni, Coubis, Minotti, Bozzolan; Stalmach, Sandri, Sala; Liberali, Magrassi, Sia. A disp. Pittarella, Dutu, D’Alessio, Malaspina, Gala, Fall, Omoregbe, Longo, Ibrahimovic. All. Daniele Bonera.