«Caro amico ti scrivo», il messaggio del Milan al campionato che ritorna

«Caro amico ti scrivo» è citando la nota canzone di Lucio Dalla che il Milan, attraverso i propri account social, ha voluto celebrare il ritorno della Serie A.

Una lettera aperta al “pallone di calcio”, elemento centrale nelle fortune e sfortune di qualsiasi squadra di calcio che da domani sera tornerà protagonista dopo tanti, troppi mesi di assenza a causa dell’emergenza Coronavirus.

🎶 Caro amico ti scrivo… 🎶

Dopo tanta attesa, siamo pronti: ecco finalmente la #SerieATIM!

The wait is nearly over, let's prepare for our restart with a final letter to our friend ⚽#SempreMilan @ROinvesting pic.twitter.com/DvkoUeWX8G

