Carnevali: «Ultima giornata col Milan? Gli interisti mi dicono ‘mi raccomando’». Le parole dell’ad del Sassuolo

L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha commentato la battuta sull’ultima giornata di campionato: le sue parole a DAZN.

«Sassuolo-Milan? Con Marotta non abbiamo parlato, trovo quelli del Milan che mi dicono ‘Mi raccomando’, quelli dell’Inter mi dicono ‘Mi raccomando’, non so da dove girarmi. Vedremo»