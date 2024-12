Carnevali a Mediaset: «Sgambetto al Milan? Ci proviamo! Sul futuro di Berardi dico questo»

Carnevali ha rilasciato un’intervista a Mediaset poco prima dell’inizio della sfida di Coppa Italia Milan-Sassuolo: le sue parole

LE PAROLE – «Per noi è sempre un qualcosa di speciale giocare a San Siro e contro una grande squadra contro il Milan. Io alla Roma? Di vero non c’è nulla, fino ad ora non c’è stato nessun contatto. Chiamate delle big? Tutti sono ambiziosi ma sono completamente concentrato sul Sassuolo. Berardi? Un giocatore come lui sarebbe utile a tutti. Un campione come Domenico è normale che abbia delle richieste, vedremo cosa succederà. Sgambetto al Milan? Ci proviamo!».