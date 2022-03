Carnevali su Berardi: «Disposto a parlare con tutti, ma offerte devono essere congrue». Le dichiarazioni dell’ad del Sassuolo

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato ospite di Sky Sport del futuro di Domenico Berardi (seguito anche dal Milan) e non solo.

RASPADORI E BERARDI – «Stanno bene in tante squadre. Vediamo cosa succederà, sono aperto a parlare con tutti».

CESSIONI PESANTI IN ESTATE – «E’ un bel problema, dovremo lavorare tanto nel periodo estivo. Richieste ce ne sono. Noi come società portiamo avanti un progetto da dieci anni. Il dottor Squinzi voleva mantenere la categoria e i conti in ordine. Ovvio che per questo secondo aspetto bisogna fare qualche cessione. Per il mercato prossimo vorremmo mantenere un’ossatura, non abbiamo necessità di vendere ed è importante. Se ci sono offerte devono essere congrue, ma non ci priveremo di 4 o 5 giocatori tutti insieme. Poi tutto può accadere, ma ad oggi ribadisco che potremmo anche tenerli tutti. Non siamo una società che deve vendere e magari potremmo anche alzare l’asticella pure noi».

LOCATELLI – «Avessi saputo che dall’indicatore di liquidità potrebbe dipendere l’iscrizione al campionato non avrei mai fatto un’operazione simile».