Carlo Pellegatti: «Rangnick candidato numero uno»

Il noto giornalista conferma le indiscrezioni relative al tecnico tedesco, destinato a diventare il prossimo allenatore del Milan

La pista che porta Ralf Rangnick al Milan sembra sempre più indirizzata verso il lieto fine; dopo la conferma dello stesso tecnico tedesco dei giorni scorsi, è arrivata anche la conferma da parte del noto giornalista Carlo Pellegatti.

In collegamento con TeleLombardia, Pellegatti ha infatti dichiarato: «Il Milan ha confermato di aver parlato con Rangnick a novembre e lo stesso Rangnick ha confermato la cosa qualche giorno fa. Per me resta il candidato numero uno per la panchina del Milan».