Fabio Caressa parla così del momento complicato di Charles De Ketelaere. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport

«Il terzo problema è De Ketelaere perchè per giocare aggressivo come gioca il Milan il belga non segue mai l’uomo. Anche lui deve essere attento al suo uomo. Il ruolo del trequartista è cambiato. Quando c’è Diaz, il Milan è più equilibrato, così come quando c’è Krunic.»