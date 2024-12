Caressa ha analizzato il momento del Milan e anche di Leao e di Reijnders: queste le dichiarazioni del giornalista sui rossoneri

Caressa al Club di Sky Sport ha fatto un’analisi sul Milan.



LE DICHIARAZIONI – «Il Milan ha dato segnali ripresa importanti. Reijnders sta facendo una grande stagione. Leao ha cambiato nettamente la sua posizione nelle ultime partite, non gli è stato chiesto più di fare il lavoro offensivo che lui odia e non rientra in sue caratteristiche, ma è diventato sempre più centrale. Con l’Empoli ha giocato quasi da seconda punta centrale. E sembra entrare più nel gioco del Milan perché giocando in questo modo aumentano tocchi in area e la pericolosità».