Caressa crede in Leao: «Se riprende fiducia è tra i più forti del campionato». Le parole

Caressa sicuro: «Leao se riprende fiducia in sé stesso è tra i più forti. Per me può segnare questi gol». Le dichiarazioni del giornalista

Intervenuto sul suo profilo Instagram, le parole di Fabio Caressa riguardo la situazione di Rafa Leao al Milan.

PAROLE – «Secondo me Leao potrebbe essere il crack vero da qui a fine stagione, può segnare più di 10 gol da qui a fine stagione. Sicuramente va in doppia cifra quest’anno. Potrebbe trascinare una riscossa del Milan. Se il Milan riesce a trovare un po’ di copertura e sfruttare davanti Leao ragazzi, Leao è uno che spacca in due le difese, non c’è niente da dire. Se riprende un po’ di fiducia in se stesso non c’è dubbio che sia uno dei più forti attaccanti del campionato italiano».