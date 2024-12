Cardinale Milan, la stilettata del giornalista fa rumore: c’entra Scaroni, parole pesantissime

Cardinale Milan, arriva la clamorosa stilettata di Ivan Zazzaroni, noto giornalista, al numero uno di RedBird: le dichiarazioni

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, noto giornalista, ha commentato duramente le parole di Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e patron del Milan, sulla situazione economica dell’Inter. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «La prima perla: «L’Inter ha vinto lo scudetto l’anno scorso e poi è andata in bancarotta». Zhang, non l’Inter, caro Gerry: Zhang, non il club. La saluta Marotta, amico di Scaroni, con mutato affetto».