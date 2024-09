Cardinale Milan, indiscrezione CLAMOROSA! TUTTI a rischio, situazione INCANDESCENTE

Cardinale-Milan, indiscrezione clamorosa: patron di RedBird imbufalito, tutte le componenti tecniche e societarie a rischio

Intervenuta a Radio Sportiva, Monica Colombo, noto giornalista, ha fatto il punto sulla situazione in casa Milan dopo il pareggio colto ieri sera all’Olimpico contro la Lazio:

PAROLE – «Cardinale non è contento sia della gestione tecnica (Fonseca) sia dell’area sportiva (Ibra e Moncada). La società è allergica ad allenatori con personalità. Theo e Leao non verranno neanche multati , manca il punto di riferimento per la squadra».