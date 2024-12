Cardinale Milan, Di Stefano stupisce: sul rifinanziamento con Elliott l’ha detto veramente!

Cardinale Milan, Di Stefano, noto giornalista, ha commentato l’avvenuto rifinanziamento col fondo Elliott: le dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Peppe Di Stefano, noto giornalista, ha commentato così il rifinanziamento di RedBird con Elliott e il futuro societario del Milan:

PAROLE – «Ieri c’è stato un comunicato, che ha ribadito come Gerry Cardinale da una parte non ha al momento le finanze per prendersi autonomamente il Milan, dall’altra parte però non vuole mollare il club. Resta praticamente in sella insieme al gruppo Elliott».