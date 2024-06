Cardinale investe ancora, ACCORDO da 8 miliardi con Paramount: i DETTAGLI e le ultime su RedBird

Nuovo affare in vista per RedBird, fondo del Milan. Continua a investire Gerry Cardinale: il proprietario del club e SkyDance hanno trovato un nuovo accordo con Paramount per l’acquisizione delle sue quote di maggioranza.

Affare da 8 miliardi di euro, come riportato da Gazzetta.it, per conquistare Paramount. Servizio statunitense che ha detenuto nell’ultimo triennio i diritti della Serie A per gli Usa e anche la partnership con l’Inter che scadrà a fine mese.