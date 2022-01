Caputi: «Il tallone d’Achille del Milan è l’attacco»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Massimo Caputi, noto giornalista, ha analizzato il periodo del Milan e la gara di ieri sera contro la Juve: le sue parole

Massimo Caputi, intervenuto a Sky Sport 24, si è espresso in questi termini sul Milan. Le sue dichiarazioni:

«Quando si parla del Milan non si può non tenere in considerazione le tante assenze che stanno colpendo i rossoneri. E’ vero che tutti devono fare meglio, ma quando ti mancano due pilastri in difesa e uno come Kessie a centrocampo non è facile. Tutta la squadra ne risente. L’attacco è il tallone d’Achille del Milan: Ibra ha 40 anni, mentre Giroud non lo vedo molto adatto al gioco dei rossoneri».