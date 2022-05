Caprari: «Fatal Verona? Ho l’Instagram intasato dai tifosi dell’Inter». Le dichiarazioni dell’attaccante del Verona

Gianluca Caprari ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.

FATAL VERONA PER IL MILAN – «Sì, non ne abbiamo parlato ma ho letto qualcosa. Non fa differenza: come a Cagliari, andiamo in campo per vincere tutte le partite, non ci interessa il discorso salvezza o scudetto. Abbiamo il nostro obiettivo ed è giusto giocare sempre per vincere».

PARTITA – «Sarà spettacolare, loro hanno grande qualità ma il Verona ha dimostrato che se sta al 100% è fastidioso per tutti e possiamo fare risultato anche con loro, perché oltre a ritmo e aggressività, anche noi abbiamo qualità».

SUGLI AMICI INTERISTI – «Il mio Instagram è intasato dai tifosi nerazzurri in questo momento… Ripeto, cercheremo di vincere perché abbiamo il record di punti e gol da inseguire».