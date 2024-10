Capitano Milan, Ambrosini non ci sta: «Così a me non piace! La fascia deve andare ad uno solo secondo me». Le sue dichiarazioni

Intervistato da Luca Serafini per Milan Community TV, canale YouTube dell’omonimo portale, l’ex Milan Massimo Ambrosini ha rilasciato queste dichiarazioni riguardo l’inizio stagione rossonero.

PAROLE – «A me non piace. Si dice molte volte che in una squadra ci sono molti capitani, ed è vero. Ma la fascia deve avercela uno. Gli altri continuano ad essere capitani senza che la fascia giri; a me piace che la fascia sia di uno e sia riconosciuto, che ci siano gerarchie precise».