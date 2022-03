Capello snobba il Milan: «La favorita scudetto è sempre stata l’Inter»

Fabio Capello, a Radio Deejay, ha parlato di lotta scudetto e della sua favorita per il finale di stagione

Intervenuto ai microfoni di Deejay Football Club, Fabio Capello, ex allenatore e oggi opinionista, ha parlato della lotta scudetto. L’ex tecnico di Roma e Juventus ha anche analizzato le dichiarazioni rilasciate da Simone Inzaghi dopo il match con il Liverpool, in merito all’aver preservato Edin Dzeko:

«La dichiarazione è stata sbagliata, più che la scelta di non mettere Dzeko. Lui ci voleva più che mai, mandi su la palla e lui è in grado di tenerla. Poi magari un calcio d’angolo, una punizione o un liscio degli avversari: questo può aiutarti. Lo scudetto? Io ho sempre detto l’Inter, il Napoli non l’ho visto determinato come avrei sperato contro il Milan. L’Inter è una squadra che sa cosa fare, ha cambiato gli attaccanti e basta: sono tutti pronti ad esprimersi come l’anno prima. Poi c’è un giocatore che quando gioca fa la differenza, quando non gioca si sente: che è Barella».